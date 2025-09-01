Заместителем главы МЧС стал бывший руководитель ведомства в ДНР
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Алексея Кострубицкого замглавы МЧС России. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
До назначения Кострубицкий занимал должность руководителя МЧС Донецкой Народной Республики с ноября 2014 г. Согласно документу, он освобождается от прежней должности в связи с переходом на федеральный уровень.
Кострубицкий находится под персональными международными санкциями 27 стран Евросоюза, а также Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.