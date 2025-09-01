Бывшие топ-менеджеры АСВ признали вину по делу о крупном мошенничестве

Фигурантам вменяется хищение около 4 млрд руб., которые были получены от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир» (находится под управлением АСВ). Крупнейший в России аквапарк был в залоге у Межтопэнергобанка, с 2017 г. объект находился под конкурсным управлением АСВ, писали «Ведомости». Попелюх и Долголевая, по версии следствия, причастны к хищению денег, полученных от эксплуатации аквапарка.