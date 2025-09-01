Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Бывшие топ-менеджеры АСВ признали вину по делу о крупном мошенничестве

Ведомости

Два бывших заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюха и Ольга Долголевая признали вину по делу о крупном мошенничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Всего по делу, с учетом бывших топ-менеджеров, проходят девять человек. Обвинение предъявлено руководителю сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» (госкомпания при Росимуществе, занимается управлением федеральной недвижимостью) Евгению Богораду, его племяннику Максиму Устинову, учредителю ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадию Тарабрину и бухгалтеру этой компании Ирине Сокотун, главе «РАТМ Холдинга» Эдуарду Тарану, конкурсному управляющему Дмитрию Воронину, а также экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталии Мухановой.

По данным издания, все фигуранты признали вину. В ближайшие дни они приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает «около 50 томов и в котором всего один эпизод».

Фигурантам вменяется хищение около 4 млрд руб., которые были получены от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир» (находится под управлением АСВ). Крупнейший в России аквапарк был в залоге у Межтопэнергобанка, с 2017 г. объект находился под конкурсным управлением АСВ, писали «Ведомости». Попелюх и Долголевая, по версии следствия, причастны к хищению денег, полученных от эксплуатации аквапарка.

По итогам проведенной следствием экспертизы ущерб по этому делу составил почти 4 млрд руб., уточнил «Коммерсантъ».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных