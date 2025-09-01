Бывшие топ-менеджеры АСВ признали вину по делу о крупном мошенничестве
Два бывших заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюха и Ольга Долголевая признали вину по делу о крупном мошенничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Всего по делу, с учетом бывших топ-менеджеров, проходят девять человек. Обвинение предъявлено руководителю сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» (госкомпания при Росимуществе, занимается управлением федеральной недвижимостью) Евгению Богораду, его племяннику Максиму Устинову, учредителю ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадию Тарабрину и бухгалтеру этой компании Ирине Сокотун, главе «РАТМ Холдинга» Эдуарду Тарану, конкурсному управляющему Дмитрию Воронину, а также экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталии Мухановой.
По данным издания, все фигуранты признали вину. В ближайшие дни они приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает «около 50 томов и в котором всего один эпизод».
Фигурантам вменяется хищение около 4 млрд руб., которые были получены от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир» (находится под управлением АСВ). Крупнейший в России аквапарк был в залоге у Межтопэнергобанка, с 2017 г. объект находился под конкурсным управлением АСВ, писали «Ведомости». Попелюх и Долголевая, по версии следствия, причастны к хищению денег, полученных от эксплуатации аквапарка.
По итогам проведенной следствием экспертизы ущерб по этому делу составил почти 4 млрд руб., уточнил «Коммерсантъ».