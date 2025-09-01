Верховный суд Марий Эл отменил домашний арест основателя IT-компании iSpring
Верховный суд Марий Эл удовлетворил апелляционные жалобы защиты и отменил постановление Йошкар-Олинского горсуда о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора по стратегии ООО «Ричмедиа» (юрлицо iSpring) Юрия Ускова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Домашний арест заменили на запрет определенных действий.
В августе Йошкар-Олинский городской суд отправил Ускова под домашний арест. Основанием для ужесточения меры стало нарушение обвиняемым условий ранее избранной меры пресечения в виде запрета определенных действий.
Усков был задержан 10 февраля на территории Марий Эл по подозрению в мошенничестве. Как сообщалось, в тот же день в офисе iSpring прошли обыски. Правоохранительные органы уточняли, что задержание произведено в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанном с приобретением муниципальных земельных участков по заниженной цене. В частности, в материалах расследования говорится о двух участках в деревне Ивановка Оршанского района площадью 2600 и 1200 кв. м. 12 февраля Йошкар-Олинский городской суд избрал в отношении Юрия Ускова меру пресечения в виде запрета определенных действий.
По данному делу также были задержаны глава администрации Оршанского района Марий Эл и его заместитель. Следственный комитет РФ сообщал о возбуждении уголовного дела по факту махинаций с муниципальными земельными участками, в котором фигурируют предприниматель и глава муниципального образования.