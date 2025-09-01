Верховный суд Марий Эл отменил домашний арест основателя IT-компании iSpring

Усков был задержан 10 февраля на территории Марий Эл по подозрению в мошенничестве. Как сообщалось, в тот же день в офисе iSpring прошли обыски. Правоохранительные органы уточняли, что задержание произведено в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанном с приобретением муниципальных земельных участков по заниженной цене. В частности, в материалах расследования говорится о двух участках в деревне Ивановка Оршанского района площадью 2600 и 1200 кв. м. 12 февраля Йошкар-Олинский городской суд избрал в отношении Юрия Ускова меру пресечения в виде запрета определенных действий.