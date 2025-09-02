Газета
Номинант на премию «Оскар» Грэм Грин скончался на 74-м году жизни

Ведомости

Канадский актер Грэм Грин, наиболее известный по своей роли в фильме «Танцующий с волками» 1990 г., скончался в Торонто в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.

Пионер среди актеров коренных народов в Голливуде, Грин начал карьеру в канадском телесериале «Великий детектив» (1979) и фильме «Бегущий храбрец» (1983). Его главный голливудский прорыв произошел с ролью индейца по имени Разящая Птица в «Танцующем с волками», которая принесла ему номинацию на Оскар как лучшему актеру второго плана в 1991 г.

Грин рассказывал, как на кастинге фильма «Багровый прилив» режиссер Тони Скотт заявил ему: «Я не могу представить индейца на подводной лодке». Актер ответил: ««Если бы могли, я бы позволил вам рассказать об этом моим четырем дядям, которые погибли в Тихом океане на подводных лодках».

ZUMA / TASS
ZUMA / ТАСС

Он снялся во многих крупных голливудских проектах, включая «Маверик», «Крепкий орешек 3», «Сумерки. Сага: Рассвет – часть 2» и «Молли». За роль Арлена Биттербака в фильме Фрэнка Дарабонта «Зеленая миля» он был номинирован на премию Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль вместе с Томом Хэнксом и Гарри Дином Стэнтоном.

Грин также имел обширную телевизионную карьеру, снимаясь в таких сериалах, как «Северная экспозиция», «Она написала убийство», «Последние из нас» и многих других.

Помимо номинации на «Оскар» он получил «Грэмми» в 2000 г. за лучший альбом с устными рассказами для детей и был удостоен премий Джемини и Canadian Screen Award. В 2021 г. его имя было увековечено на Аллее славы Канады.

