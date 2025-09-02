В Москве задержали руководителя аппарата «Ностроя» Сергея Кононыхина
В Москве задержали руководителя аппарата Национального объединения строителей («Нострой») Сергея Кононыхина, а также его заместителя Виталия Еремина. Это подтвердили «РИА Новости» в компании.
В объединении рассказали, что сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия. Компания также заявила о своей заинтересованности в скорейшем разрешении ситуации, а также о готовности оказать всестороннее содействие следствию.
1 сентября газета «Коммерсантъ» писала, что Кононыхина и Еремина арестовали по п. «а», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по данной статье составляет девять лет лишения свободы.
«Нострой» является общероссийским объединением саморегулируемых организаций в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса зданий и сооружений. Кононыхин занимает пост руководителя аппарата компании с 2021 г.