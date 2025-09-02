Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 1100
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане увеличилось до 1124 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на афганскую гуманитарную организацию «Красный Полумесяц».
По ее данным, по меньшей мере 3251 человек пострадал из-за подземных толчков в стране.
31 августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6. Оно стало мощнейшим в стране за последние два года. 1 сентября власти Афганистана попросили у России помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия. Запрос рассматривают через МЧС.
Спецпредставитель президента РФ по стране Замир Кабулов говорил, что пока нет информации о возможных пострадавших российских гражданах. Официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид допускал, что число жертв землетрясения может вырасти по мере проведения спасательных работ.
МИД России прорабатывает вопрос о направлении срочной гуманитарной помощи в Афганистан. Во внешнеполитическом ведомстве выразили сочувствие семьям погибших и пострадавших, а также всему афганскому народу.