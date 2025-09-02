ВОЗ: более 1 млрд человек имеют психические нарушения
Более миллиарда жителей планеты страдают нарушениями психического здоровья – тревожными расстройствами, депрессией и др. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ обратили внимание, что такая статистика наносит людям и экономике «колоссальный ущерб». Отмечается, что многие государства повысили качество политики и программ в области оказания психиатрической помощи, но для массового охвата услугами по защите и укреплению психического здоровья во всем мире требуются дополнительные усилия и ресурсы.
По данным организации, тревожные расстройства и депрессия широко распространены во всех государствах и среди всех групп населения. Это вторая по значимости причина стойкой инвалидности.
Согласно докладу «Психическое здоровье в современном мире», такие нарушения несоразмерно чаще возникают у женщин. В 2021 г. 727 000 человек, страдающих психическими расстройствами, покончили жизнь самоубийством. По данным ВОЗ, существующих темпов прогресса недостаточно для сокращения частоты самоубийств на треть к 2030 г., что указано в целях в области устойчивого развития ООН. При сохранении динамики показатель снизится к намеченному сроку лишь на 12%.