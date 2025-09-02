Умер бывший гендиректор Третьяковской галереи Валентин Родионов

В декабре 1993 г. Родионов стал генеральным директором Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея» с сроком на два года. Его окончательное утверждение на этой должности произошло в феврале 1996 г. по распоряжению бывшего президента РФ Бориса Ельцина. Благодаря значительной спонсорской поддержке Родионов реализовал несколько международных проектов, включая выставки «София – Премудрость Божия» и «Марк Шагал» в Италии, «От Боровиковского до конца XIX века» и «Русский символизм» в Испании, а также «В традициях русского искусства. Историческая коллекция русских художников» в США. Он покинул пост гендиректора галереи в 2009 г.