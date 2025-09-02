Умер бывший гендиректор Третьяковской галереи Валентин Родионов
На 89-м году жизни умер бывший генеральный директор Третьяковской галереи, российский архитектор, искусствовед, действительный член Российской академии художеств (РАХ) Валентин Родионов. Об этом сообщили в Telegram-канале академии.
Родионов родился 12 июля 1937 г. в Москве. В 1960 г. окончил Московский государственный архитектурный институт. После получения диплома Родионов занимал должность главного архитектора Московской области и работал в аппаратах ЦК ВЛКСМ, Московского обкома партии и ЦК КПСС. В 1989 г. его назначили замминистра культуры РСФСР.
В декабре 1993 г. Родионов стал генеральным директором Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея» с сроком на два года. Его окончательное утверждение на этой должности произошло в феврале 1996 г. по распоряжению бывшего президента РФ Бориса Ельцина. Благодаря значительной спонсорской поддержке Родионов реализовал несколько международных проектов, включая выставки «София – Премудрость Божия» и «Марк Шагал» в Италии, «От Боровиковского до конца XIX века» и «Русский символизм» в Испании, а также «В традициях русского искусства. Историческая коллекция русских художников» в США. Он покинул пост гендиректора галереи в 2009 г.