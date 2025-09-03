В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.



Ограничения введены также и в аэропорту Калуги (Грабцево), и в аэропорту Волгограда.



Он объяснил это тем, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.