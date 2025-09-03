В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ограничения введены также и в аэропорту Калуги (Грабцево), и в аэропорту Волгограда.
Он объяснил это тем, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.
Минобороны сообщало, что в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны РФ (ПВО) было уничтожено 27 беспилотников над российскими регионами.