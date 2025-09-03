Газета
Главная / Общество /

В Ростовской области с задержкой следуют 26 поездов после ночной атаки БПЛА

Ведомости

После падения обломков украинских беспилотников в районе станции Кутейниково на участке Россошь – Лихая на маршрутах задерживаются 26 пассажирских поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД. По данным на 6:00 мск, составы отстают на период до 4 часов 15 минут.

Задержки вызваны тем, что в результате атаки на участке железной дороги пропало напряжение в контактной сети. Повреждения были оперативно ликвидированы, поезда отправились по своим маршрутам. Пострадавших не выявлено, отметили в РЖД.

Врио губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь писал в Telegram-канале, что в ночь на 3 сентября на крышу здания станции упал неразорвавшийся боеприпас. Пассажиров и сотрудников эвакуировали, о пострадавших также не сообщается. Здание оцепили для проведения работ саперами.

После атаки в ночь на 23 августа на участке железной дороги Россошь – Сохрановка, в районе станции Сергеевка Ростовской области, в пути также задерживались 46 пассажирских поездов. Максимальное время опоздания из-за нарушения работы контактной сети составило тогда 3,5 часа.

