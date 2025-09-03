В Ростовской области с задержкой следуют 26 поездов после ночной атаки БПЛА

Врио губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь писал в Telegram-канале, что в ночь на 3 сентября на крышу здания станции упал неразорвавшийся боеприпас. Пассажиров и сотрудников эвакуировали, о пострадавших также не сообщается. Здание оцепили для проведения работ саперами.