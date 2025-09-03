Газета
Автор «Рассказа служанки» высмеяла запрет своей книги в Канаде, и его отменили

Ведомости

Попытка запрета книги «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд в Канаде столкнулась с резкой критикой автора, что заставило правительство канадской провинции Альберта приостановить цензурные меры. Об этом пишет Deadline.

В опубликованном на прошлой неделе коротком рассказе Этвуд раскритиковала премьера Дэниэль Смит за «эгоистичный капитализм» и лицемерие, сравнив ее с Сереной Джой – антагонисткой из своего романа.

«Вот мое литературное произведение, подходящее для 17-летних учащихся в школах Альберты, а то – как нам сообщили – «Рассказ служанки» не годится (извините, ребята, ваше министерство образования считает вас тупыми младенцами)», – пишет Этвуд во вступлении.

В рассказе Этвуд представила персонажей Джона и Мэри как «очень, очень хороших» детей, которые «никогда не ковырялись в носу, не ходили в туалет и не имели прыщей». Писательница добавила, что они «никогда не умирали, потому что кому захочется зацикливаться на смерти». Персонажи описаны как ревностные христиане, которые «не обращали внимания на то, что на самом деле говорил Иисус о бедных», а вместо этого «практиковали эгоистичный, хищный капитализм» в духе Айн Рэнд. Пара «жила долго и счастливо», а в финале сбылось пророчество из «Рассказа служанки»: премьер-министр Альберты «нашла красивое синее платье, но не работу».

В ответ на литературную атаку правительство Смит объявило о приостановке запрета «до дальнейшего уведомления». Министр образования Деметриос Николаидис пообещал уточнить детали политики в ближайшие недели.

Изначально под запрет попали 200 книг, включая антиутопии Этвуд и Хаксли, а также автобиографию Майа Энджелоу, из-за «откровенного содержания».

После отмены запрета Смит уточнила, что ее цель – удалить из школ лишь книги с откровенными изображениями, оставив классику.

