Автор «Рассказа служанки» высмеяла запрет своей книги в Канаде, и его отменили

В рассказе Этвуд представила персонажей Джона и Мэри как «очень, очень хороших» детей, которые «никогда не ковырялись в носу, не ходили в туалет и не имели прыщей». Писательница добавила, что они «никогда не умирали, потому что кому захочется зацикливаться на смерти». Персонажи описаны как ревностные христиане, которые «не обращали внимания на то, что на самом деле говорил Иисус о бедных», а вместо этого «практиковали эгоистичный, хищный капитализм» в духе Айн Рэнд. Пара «жила долго и счастливо», а в финале сбылось пророчество из «Рассказа служанки»: премьер-министр Альберты «нашла красивое синее платье, но не работу».