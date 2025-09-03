Газета
Главная / Общество /

Умер создатель штурмовика Су-25 и Sukhoi Superjet 100 Юрий Ивашечкин

Ведомости

На 91-м году жизни скончался создатель российского штурмовика Су-25, первый главный конструктор Sukhoi Superjet 100, советский и российский авиаконструктор Юрий Ивашечкин. Об этом сообщили «РИА новости» в объединенной авиастроительной компании (ОАК).

Ивашечкин родился в 1933 г. Он работал в Научно-исследовательском экспериментальном институте парашютно-десантного снаряжения (НИЭИ ПДС). Там авиаконструктор разработал парашют Т-4. С января 1961 г. он служил в опытно-конструкторском бюро имени Сухого. Там он принимал участие в разработке самолетов Су-9, Су-15, Су-24 и Т-4. С марта 1968 г. сначала неофициально он возглавлял работы по теме воздушного судна Т-8, в конце 1974 г. официально назначен руководителем проекта. 

С 1980 г. по 1985 г. Ивашечкин исполнял обязанности главного конструктора штурмовика Су-25. В 2000 г. он стал первым главным конструктором ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Ивашечкин был удостоен Государственной премии СССР, орденов Трудового Красного Знамени и «Знака Почета».

Су-25 – это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для предоставления авиационной поддержки наземным войскам. Самолет способен круглосуточно поражать заранее известные цели при любых погодных условиях. Сейчас он продолжает состоять на вооружении Воздушно-космических сил РФ.

