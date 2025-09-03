Умер создатель штурмовика Су-25 и Sukhoi Superjet 100 Юрий Ивашечкин

Ивашечкин родился в 1933 г. Он работал в Научно-исследовательском экспериментальном институте парашютно-десантного снаряжения (НИЭИ ПДС). Там авиаконструктор разработал парашют Т-4. С января 1961 г. он служил в опытно-конструкторском бюро имени Сухого. Там он принимал участие в разработке самолетов Су-9, Су-15, Су-24 и Т-4. С марта 1968 г. сначала неофициально он возглавлял работы по теме воздушного судна Т-8, в конце 1974 г. официально назначен руководителем проекта.