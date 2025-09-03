Газета
Главная / Общество /

В школах РФ пройдут уроки мужества о Второй мировой войне и победе над Японией

Ведомости

С 3 по 5 сентября во всех школах страны организуют уроки мужества, посвященные окончанию Второй мировой войны и Дню воинской славы России – Дню Победы над милитаристской Японией. Инициатором проведения стала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, о чем она заявила на полях Восточного экономического форума.

По ее словам, сегодня по всей стране, от Калининграда до Камчатки, школьники вместе с учителями вспоминают героические страницы Второй мировой войны.

«Это наш общий долг памяти перед поколением победителей, которые ценой невероятных усилий и самопожертвования навсегда избавили мир от угрозы фашизма. Уверена, что эти уроки должны стать ежегодной традицией, живой связью между поколениями, основой нашего единства и исторической правды», – подчеркнула парламентарий (цитата по ТАСС).

Яровая поблагодарила министра просвещения Сергея Кравцова за организацию мероприятий и отметила, что тема исторической памяти о решающем вкладе СССР в окончание Второй мировой войны станет центральной и на площадке общества «Знание» в рамках ВЭФ.

На занятиях ученики узнают о Курильской десантной операции, ее стратегическом значении для безопасности Дальнего Востока и о подвиге советских воинов. Особое внимание будет уделено освобождению острова Шумшу – ключевого опорного пункта японских милитаристов. 18 августа 1945 г. части Курильского оборонительного района высадились на остров, после чего к СССР отошли 56 островов Курильской гряды общей площадью 10 500 кв. км. В 1946 г. они были включены в состав РСФСР и остаются частью России.

3 сентября в Пекине прошли торжества в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы китайского народа над Японией. Главным гостем председателя КНР Си Цзиньпина стал президент России Владимир Путин.

