В школах РФ пройдут уроки мужества о Второй мировой войне и победе над Японией

На занятиях ученики узнают о Курильской десантной операции, ее стратегическом значении для безопасности Дальнего Востока и о подвиге советских воинов. Особое внимание будет уделено освобождению острова Шумшу – ключевого опорного пункта японских милитаристов. 18 августа 1945 г. части Курильского оборонительного района высадились на остров, после чего к СССР отошли 56 островов Курильской гряды общей площадью 10 500 кв. км. В 1946 г. они были включены в состав РСФСР и остаются частью России.