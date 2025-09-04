Газета
Общество

На фестивале Burning Man в США погиб россиянин

Ведомости

На фестивале Burning Man в американском штате Невада погиб россиянин Вадим Круглов. Об этом сообщили в офисе шерифа округа Першинг.

«Пострадавший был опознан как Вадим Круглов из России. Его семья уведомлена», – говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»). Уточняется, что личность погибшего удалось установить по отпечаткам пальцев.

Предположительно, Круглов был убит. Согласно информации на офиса шерифа, 30 августа на территории проведения фестиваля в пустыне Блэк-Рок произошло убийство, но имя жертвы тогда не было установлено.

РБК со ссылкой на подругу Круглова пишет, что на фестивале Круглов работал над арт-объектом. Ему было 37 лет.

Крупнейший фестиваль искусств Burning Man проходит ежегодно с 1986 г. Традиционно мероприятие организовывается в пустыне Блэк-Рок. Как отмечал CNN, на мероприятие прибывает свыше 70 000 человек ежегодно.

