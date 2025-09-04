Газета
Главная / Общество /

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на рейсы

Ведомости

Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме после временных ограничений на взлет и посадку, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, режим ограничений действовал с 1:12 до 7:20 мск и был введен для обеспечения безопасности полетов. За это время один самолет направили на запасной аэродром.

Кореняко подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для безопасности полетов.

Аналогичные ограничения вводились ночью и в аэропорту Сочи – с 1:33 до 2:20 мск. В этот период также один рейс был перенаправлен на запасной аэродром.

По данным Минобороны, в ночь на 4 сентября системы ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 24 дрона сбили над Ростовской областью, 16 – над акваторией Черного моря, четыре – над Краснодарским краем и два – над Волгоградской областью.

