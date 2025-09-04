Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Регионы Дальнего Востока ужесточат правила продажи алкоголя

Ведомости

Власти регионов Дальнего Востока намерены поэтапно ужесточать правила торговли алкоголем. Об этом пишет РБК со ссылкой на губернаторов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава Магаданской области Сергей Носов заявил, что ограничения будут касаться сокращения числа точек продаж и увеличения допустимого расстояния до социальных объектов. «Алкоголь в шаговой доступности – это неправильно», – подчеркнул он.

В Амурской области планируется ограничить расстояние между магазинами, продающими алкоголь, и школами, детскими садами, спортивными и медицинскими учреждениями, а также жилыми домами. «Определенная часть магазинов не сможет работать, потому что их очень много», – пояснил губернатор области Василий Орлов.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что уже введены меры по ужесточению – запрет продажи алкоголя в многоквартирных домах и увеличение расстояния до соцобъектов.

В Якутии, по словам главы республики Айсена Николаева, акцент сделан на контроль за соблюдением уже действующих жестких ограничений и борьбу с нелегальной торговлей.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что полный запрет чреват ростом подпольного оборота. В регионе уже действуют ограничения: запрет на продажу алкоголя в жилых домах и ночной запрет с 20:00 до 11:00, а в отдельные дни – полный запрет.

Тема ограничений на продажу алкоголя активно обсуждается и в других регионах России. Так, в Санкт-Петербурге под действие нового закона о запрете ночной продажи алкоголя в многоквартирных домах могут попасть более 350 заведений. В Ленинградской области в августе сократили время торговли на два часа.

В Подмосковье власти также планомерно сокращают число алкомаркетов – ежемесячно будут закрывается порядка 50–60 точек.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте