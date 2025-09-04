Регионы Дальнего Востока ужесточат правила продажи алкоголя
Глава Магаданской области Сергей Носов заявил, что ограничения будут касаться сокращения числа точек продаж и увеличения допустимого расстояния до социальных объектов. «Алкоголь в шаговой доступности – это неправильно», – подчеркнул он.
В Амурской области планируется ограничить расстояние между магазинами, продающими алкоголь, и школами, детскими садами, спортивными и медицинскими учреждениями, а также жилыми домами. «Определенная часть магазинов не сможет работать, потому что их очень много», – пояснил губернатор области Василий Орлов.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что уже введены меры по ужесточению – запрет продажи алкоголя в многоквартирных домах и увеличение расстояния до соцобъектов.
В Якутии, по словам главы республики Айсена Николаева, акцент сделан на контроль за соблюдением уже действующих жестких ограничений и борьбу с нелегальной торговлей.
Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что полный запрет чреват ростом подпольного оборота. В регионе уже действуют ограничения: запрет на продажу алкоголя в жилых домах и ночной запрет с 20:00 до 11:00, а в отдельные дни – полный запрет.
Тема ограничений на продажу алкоголя активно обсуждается и в других регионах России. Так, в Санкт-Петербурге под действие нового закона о запрете ночной продажи алкоголя в многоквартирных домах могут попасть более 350 заведений. В Ленинградской области в августе сократили время торговли на два часа.
В Подмосковье власти также планомерно сокращают число алкомаркетов – ежемесячно будут закрывается порядка 50–60 точек.