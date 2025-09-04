В России начался эпидемиологический сезон гриппа
Эпидемиологический сезон по гриппу в России уже начался: случаев заболевания пока немного, но они фиксируются. Об этом на ВЭФ-2025 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, в рамках кампании планируется привить до 60% населения. Для этого закуплено 70 млн доз вакцин.
«Значимая часть из них – квадривалентная вакцина, которая включает возможность прививаться от всех четырех штаммов, рекомендованных ВОЗ», – пояснила Попова (цитата по «Интерфаксу»).
Она уточнила, что в регионы уже поставлено около 30% от общего объема вакцин и прививочная кампания стартовала.
«Сегодня, в старт прививочной кампании, я хочу напомнить, что грипп – это опасное заболевание, оно опасно своими осложнениями», – подчеркнула глава Роспотребнадзора.
По ее словам, в этом году в вакцины внесены четыре геноварианта, один штамм заменен, это штамм АН3N2 – он тяжело протекает и может привести к тяжелым осложнениям у пожилых людей и детей.
3 сентября на ВЭФ-2025 также стало известно, что вакцина от аллергии скоро будет доступна для массового применения. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова, отметив, что первая и вторая фазы клинических исследований препарата уже завершены.