Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России начался эпидемиологический сезон гриппа

Ведомости

Эпидемиологический сезон по гриппу в России уже начался: случаев заболевания пока немного, но они фиксируются. Об этом на ВЭФ-2025 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в рамках кампании планируется привить до 60% населения. Для этого закуплено 70 млн доз вакцин.

«Значимая часть из них – квадривалентная вакцина, которая включает возможность прививаться от всех четырех штаммов, рекомендованных ВОЗ», – пояснила Попова (цитата по «Интерфаксу»).

Она уточнила, что в регионы уже поставлено около 30% от общего объема вакцин и прививочная кампания стартовала.

«Сегодня, в старт прививочной кампании, я хочу напомнить, что грипп – это опасное заболевание, оно опасно своими осложнениями», – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

По ее словам, в этом году в вакцины внесены четыре геноварианта, один штамм заменен, это штамм АН3N2 – он тяжело протекает и может привести к тяжелым осложнениям у пожилых людей и детей.

3 сентября на ВЭФ-2025 также стало известно, что вакцина от аллергии скоро будет доступна для массового применения. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова, отметив, что первая и вторая фазы клинических исследований препарата уже завершены.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте