Сборная России готовится выступить на Олимпиаде-2028 в полном составе
Сборная России планирует принять участие в Олимпийских играх 2028 г. в Лос-Анджелесе в полном составе. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
По словам Дегтярева, ключевым этапом подготовки станут Всероссийские летние Спартакиады сильнейших спортсменов. «В них примут участие 9000 наших атлетов. Это внутренние наши соревнования по отбору как раз на Олимпиаду», – отметил он (цитата по ТАСС).
В июле Дягтерев сообщал, что в России ожидают восстановления статуса ОКР. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит этот вопрос в сентябре. Как отметил министр, 67 международных федераций уже допускают российских спортсменов к соревнованиям, почти 4000 российских спортсменов в 28 олимпийских видах спорта получили допуски к участию в международных турнирах.
В планах на остаток 2025 г. – участие в 29 чемпионатах мира и других крупных стартах. Для переговоров с международными спортивными федерациями и МОК активизировано в общей сложности 157 человек, отметил Дегтярев. Приоритетом остается полноценный допуск российских спортсменов к крупнейшим международным соревнованиям, включая Олимпийские игры – 2028 в США.