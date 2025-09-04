Сборная России готовится выступить на Олимпиаде-2028 в полном составе

В планах на остаток 2025 г. – участие в 29 чемпионатах мира и других крупных стартах. Для переговоров с международными спортивными федерациями и МОК активизировано в общей сложности 157 человек, отметил Дегтярев. Приоритетом остается полноценный допуск российских спортсменов к крупнейшим международным соревнованиям, включая Олимпийские игры – 2028 в США.