В Рязанской области разбился легкомоторный самолет

Ведомости

Легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» потерпел крушение в районе села Зимарово в Рязанской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Воздушное судно было задействовано в сельхозобработке полей. По предварительным данным, пилот погиб. Собеседник агентства уточнил, что после крушения возгорания не последовало. Жертв и разрушений на земле нет.

30 августа в Тамбовской области в результате вынужденной жесткой посадки легкомоторного самолета погиб пилот 1964 г. рождения. Самолет-опрыскиватель производил обработку сельскохозяйственных угодий и совершил жесткую посадку в Бондарском муниципальном округе вблизи населенного пункта Граждановка. Пилот скончался на месте происшествия.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

