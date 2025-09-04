Умер писатель Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя
Писатель Патрик Хемингуэй, второй сын лауреата Нобелевской премии по литературе 1954 г. Эрнеста Хемингуэя, скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителя семьи.
Он умер в своем доме в штате Монтана. Патрик Хемингуэй родился в 1928 г. в Канзас-Сити (штат Канзас). Его матерью была журналистка Полин Пфайффер.
По данным издания, Патрик с детства много путешествовал с родителями. Среди троих детей писателя он был наиболее похож на отца, хотя никогда не пытался подражать ему. В 1950 г. окончил Гарвардский университет, получив степень бакалавра по литературе и истории. Более двух десятилетий жил в Восточной Африке, а затем обосновался в Монтане.
Патрик Хемингуэй занимался управлением интеллектуальной собственностью отца и в 1999 г. опубликовал его последний роман «Проблеск истины». Сын подчеркивал, что никогда не ощущал себя в тени известного писателя.
«Мне нравилось быть его сыном. Меня это не беспокоило, потому что я не был особо амбициозным. Никогда не был. Я не хотел получить Нобелевскую премию», – отмечал он.