Умер писатель Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя

По данным издания, Патрик с детства много путешествовал с родителями. Среди троих детей писателя он был наиболее похож на отца, хотя никогда не пытался подражать ему. В 1950 г. окончил Гарвардский университет, получив степень бакалавра по литературе и истории. Более двух десятилетий жил в Восточной Африке, а затем обосновался в Монтане.