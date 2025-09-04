Шесть регионов России пройдут индивидуальный анализ инвестклимата от АСИ

«По инициативе губернаторов мы договорись вместе поработать над показателями: ретроспективно посмотреть на них, чтобы понять, за счет каких процессов оптимизировать те или иные процедуры. Затем мы вместе с экспертами и руководителями федеральных рабочих групп по Национальной модели на основе этого анализа разработаем индивидуальные рекомендации для качественных «дорожных карт» по достижению показателей эффективности Национальной модели ведения бизнеса и внедрению лучших практик, учитывающие специфику каждого региона», – уточнила Чупшева.