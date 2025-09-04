Шесть регионов России пройдут индивидуальный анализ инвестклимата от АСИ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минэкономразвития запустило работу с шестью регионами для отработки методики достижения показателей Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Об этом «Ведомостям» сообщили в АСИ.
В пилотную группу вошли Архангельская, Вологодская, Волгоградская, Самарская области, Ставропольский край и Республика Коми. Дорожные карты этих территорий будут проанализированы и доработаны при участии экспертов.
По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, цель инициативы – вывести Россию в топ-20 мирового рейтинга условий ведения бизнеса к 2030 г. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин. Речь об этом шла и в ходе сессии на ВЭФ 4 сентября.
Национальная модель целевых условий ведения бизнеса – это система ключевых показателей эффективности для федерации и регионов. Она разработана совместно с правительством и деловыми объединениями, аккумулируя лучшие международные практики и опыт регионов-лидеров. На федеральном уровне в ее рамках уже сформулировано более 250 инициатив.
По прогнозу АСИ, при проработке всех болевых точек реализация нацмодели позволит России ориентироваться на двадцатку лидеров стран по инвестиционному климату, в обратном случае страна рискует оказаться на уровне 45–50 места.
Внимание уделяется и устранению разрыва между лидирующими регионами и территориями – аутсайдерами по инвестиционной привлекательности. Задача экспертов – находить реальные точки роста, а не только улучшать отчетные показатели.
«По инициативе губернаторов мы договорись вместе поработать над показателями: ретроспективно посмотреть на них, чтобы понять, за счет каких процессов оптимизировать те или иные процедуры. Затем мы вместе с экспертами и руководителями федеральных рабочих групп по Национальной модели на основе этого анализа разработаем индивидуальные рекомендации для качественных «дорожных карт» по достижению показателей эффективности Национальной модели ведения бизнеса и внедрению лучших практик, учитывающие специфику каждого региона», – уточнила Чупшева.
Помимо адресной работы с регионами, на федеральном уровне готовятся преобразования: расширение кредитования МСП под залог интеллектуальной собственности, внедрение предзаполненных деклараций и сокращение частоты налоговой отчетности, а также развитие внесудебного урегулирования коммерческих споров. По расчетам, это должно снизить издержки бизнеса и разгрузить суды общей юрисдикции.