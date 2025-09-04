Минздрав опроверг сообщения об изменении порядка выдачи больничных

При этом с 1 сентября вступили в силу новые правила расчета среднего заработка. Именно он используется для расчета выплат в командировках, ежегодных отпусках, при уходе за ребенком, а также для компенсаций при увольнении и пособий по временной нетрудоспособности или беременности и родам.