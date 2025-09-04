Газета
Главная / Общество /

Минздрав опроверг сообщения об изменении порядка выдачи больничных

Ведомости

Минздрав РФ опроверг информацию о том, что с 1 сентября изменился порядок оформления больничных листов. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что возможные изменения пока находятся на стадии обсуждения и межведомственной проработки.

До этого «Коммерсантъ» писал, что якобы с 1 сентября 2025 г. вступает в силу новый порядок: если гражданин получал больничный четыре раза за полгода, документ можно будет оформить максимум на три дня, а продлевать его сможет только врачебная комиссия.

«Никаких изменений в порядок до настоящего времени не вносилось, а медицинские работники руководствуются требованиями действующего приказа Минздрава РФ от 23 ноября 2021 г. № 1089н», – пояснил Кузнецов.

По его словам, в настоящий момент возможность определенных изменений в этой сфере пока находится лишь на этапе обсуждения и межведомственной проработки.

При этом с 1 сентября вступили в силу новые правила расчета среднего заработка. Именно он используется для расчета выплат в командировках, ежегодных отпусках, при уходе за ребенком, а также для компенсаций при увольнении и пособий по временной нетрудоспособности или беременности и родам.

