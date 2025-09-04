Газета
Прокуратура запросила два года условно для отца погибших от дихлофоса детей

Ведомости

Прокуратура запросила два года условного срока для Дмитрия Виноградова – отца четверых детей, погибших от отравления дихлофосом в селе Красная Сопка в Красноярском крае. Представленные в суде доказательства подтвердили вину родителя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что прокурор просит признать Виноградова виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и назначить наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком на тот же период.

24 июля в прокуратуре Красноярского края сообщали ТАСС, что Виноградов отказался давать показания в суде, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ. Защита отца погибших детей выражала сомнения в том, что причиной их смерти стал именно дихлофос. Его адвокат Александр Гуртовенко пояснял, что отказ от показаний связан с тяжелыми воспоминаниями о трагедии.

В декабре 2024 г. Виноградов признал вину, сообщали в Telegram-канале ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Согласно данным следствия, вечером 20 сентября глава семьи провел обработку помещения дома инсектицидом. При этом он не придерживался рекомендованных защитных мер, не проветрил помещение и не сделал влажной уборки поверхностей. Позже он позволил детям войти в помещение и поужинать там. Утром 21 сентября вся семья ощутила резкое ухудшение самочувствия, сопровождающееся симптомами желудочно-кишечного расстройства. В поликлинике семье диагностировали отравление. 21 сентября скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день – 11-летняя девочка, ночью 23 сентября – 12-летняя девочка. Родители выжили.

