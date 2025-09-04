Прокуратура запросила два года условно для отца погибших от дихлофоса детей

В декабре 2024 г. Виноградов признал вину, сообщали в Telegram-канале ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Согласно данным следствия, вечером 20 сентября глава семьи провел обработку помещения дома инсектицидом. При этом он не придерживался рекомендованных защитных мер, не проветрил помещение и не сделал влажной уборки поверхностей. Позже он позволил детям войти в помещение и поужинать там. Утром 21 сентября вся семья ощутила резкое ухудшение самочувствия, сопровождающееся симптомами желудочно-кишечного расстройства. В поликлинике семье диагностировали отравление. 21 сентября скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день – 11-летняя девочка, ночью 23 сентября – 12-летняя девочка. Родители выжили.