Дуров объяснил Маску значение слова «slave»
Английское слово «slave» («раб») происходит от старофранцузского «esclave» (что означало одновременно «славянин» и «раб»), поскольку западные европейцы (в основном франки) в средние века поработили множество славян, написал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в соцсети Х, ответив на сообщение американского бизнесмена Илона Маска.
«Ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без причины, в то время как обратное случалось неоднократно», – добавил Дуров.
Маск привел переписку с чат-ботом Grok, отвечающим на вопрос, действительно ли слово «slave» произошло от обозначения белого человека из Восточной Европы. Искусственный интеллект ответил, что оно действительно происходит от термина, обозначающего славянский народ.