МИД РФ опроверг сведения о невыплате страховок после авиакатастрофы в Актау

Представители министерства подчеркнули, что компания «Альфастрахование» выплачивает необходимые средства с февраля 2025 г. Azal уже получила возмещение за самолет в размере полной страховой стоимости – 1,003 млрд руб., по данным МИДа. Кроме того, выполнены требования в отношении получивших травмы и погибших 46 пассажиров рейса (из 62). Выплаты выполнены по 7 из 15 граждан РФ, 35 из 38 граждан Азербайджана, всем трем гражданам Киргизии и одному из 6 граждан Казахстана.