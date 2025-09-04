Газета
Главная / Общество /

МИД РФ опроверг сведения о невыплате страховок после авиакатастрофы в Актау

Ведомости

Сведения о том, что Россия не выплачивает денежные средства по страховкам в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azal) в декабре 2024 г. в Казахстане, не соответствуют действительности, говорится в официальном комментарии в Telegram-канале МИД РФ.

«Имеем дело с очередным спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории», – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Представители министерства подчеркнули, что компания «Альфастрахование» выплачивает необходимые средства с февраля 2025 г. Azal уже получила возмещение за самолет в размере полной страховой стоимости – 1,003 млрд руб., по данным МИДа. Кроме того, выполнены требования в отношении получивших травмы и погибших 46 пассажиров рейса (из 62). Выплаты выполнены по 7 из 15 граждан РФ, 35 из 38 граждан Азербайджана, всем трем гражданам Киргизии и одному из 6 граждан Казахстана.

Компания также осуществила страховые выплаты пострадавшим пассажирам самолета и родственникам погибших на общую сумму 358,4 млн руб. В ведомстве призвали не поддаваться спекуляциям и проявлять бдительность, ориентируясь только на официальную информацию.

Крушение самолета Azal произошло 25 декабря 2024 г. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, погибли 38 человек.

