Суд заочно приговорил к пожизненному заключению двух командиров ВСУ

Оба фигуранта уже были заочно осуждены. Карпуша – за аналогичный ракетный удар по Фатежскому и Курскому районам Курской области. Булацик – за совершение террористического акта в Брянской области. По последнему решению суда они должны 9 и 10 лет соответственно отбывать наказание в тюрьме, а остальную часть срока – в исправительной колонии особого режима.