Суд заочно приговорил к пожизненному заключению двух командиров ВСУ

Ведомости

Суд заочно приговорил командиров вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпушу и Евгения Булацика к пожизненному сроку за совершение террористического акта в Курской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, в ноябре 2024 г. Карпуша и Булацик незаконно приказали подчиненным ударить ракетами ATACMS и Storm Shadow/SCALP-EG по поселку Марьино Рыльского района Курской области. В результате пострадали не менее 17 человек. Преступники были объявлены в международный розыск.

Уголовное дело было возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта с причинением смерти человеку). Помимо пожизненного заключения виновным могли грозить от 15 до 20 лет лишения свободы.

Оба фигуранта уже были заочно осуждены. Карпуша – за аналогичный ракетный удар по Фатежскому и Курскому районам Курской области. Булацик – за совершение террористического акта в Брянской области. По последнему решению суда они должны 9 и 10 лет соответственно отбывать наказание в тюрьме, а остальную часть срока – в исправительной колонии особого режима.

2 сентября российский суд заочно приговорил командира 40-й бригады тактической авиации ВСУ Владимира Кравченко к 18 годам лишения свободы. Было доказано, что 16 октября 2022 г. Кравченко отдал приказ выпустить с самолета МиГ-29 восемь ракет по аэропорту имени В. Г. Шухова в Белгороде. В результате атаки повреждения получили гражданские объекты и инфраструктура воздушной гавани.

