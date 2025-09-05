В Краснодаре подростка арестовали за совершение теракта на железной дороге

По версии следствия, он поджег четыре релейных шкафа и трансформаторную подстанцию Северо-Кавказской железной дороги. В ходе допроса выяснилось, что он вступил в контакт через Telegram с представителем украинских спецслужб. За вознаграждение он изготовил зажигательную смесь и совершил поджоги.