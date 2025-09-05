В Краснодаре подростка арестовали за совершение теракта на железной дороге
ФСБ задержала в Краснодаре подростка 2009 г. р., подозреваемого в совершении теракта на железнодорожной инфраструктуре. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, он заключен под стражу.
По версии следствия, он поджег четыре релейных шкафа и трансформаторную подстанцию Северо-Кавказской железной дороги. В ходе допроса выяснилось, что он вступил в контакт через Telegram с представителем украинских спецслужб. За вознаграждение он изготовил зажигательную смесь и совершил поджоги.
Пока дело возбуждено по ч. 1 ст. 205 (теракт), но в отношении задержанного проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, чтобы квалифицировать их по ст. 275 УК РФ (госизмена).
«По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», – сообщили в ФСБ. Там подчеркнули, что все лица, оказывающие помощь подростку в действиях против безопасности РФ, будут установлены и понесут наказание.
2 сентября суд отправил в СИЗО троих подростков из Ижевска, которых подозревают в подготовке теракта на объекте ОПК. По данным следствия, они контактировали с координатором с Украины и планировали взрыв или поджог.