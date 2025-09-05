ТАСС: актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту с наркотиками
Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту «Домодедово» актрису Аглаю Тарасову по подозрению в транспортировке наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Собеседник агентства рассказал, что, по предварительным данным, у актрисы обнаружили масло гашиша в вейпе.
Позже ТАСС сообщил, что следствие просит избрать Тарасовой меру наказания в виде домашнего ареста.
По данным Telegram-канала Mash, Тарасова недавно вернулась в РФ из Израиля. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Актрисе грозит срок до семи лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 млн руб. Как пишет Mash, Тарасову задержали 28 августа.
Тарасова родилась 18 апреля 1994 г. Она известна благодаря ролям в таких картинах, как «Интерны» (реж. Максим Пежемский), «Лед» (реж. Олег Трофим), «Беспринципные» (реж. Роман Прыгунов) и др.