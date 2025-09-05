В Волгоградской области стартует финал всероссийской игры «Зарница 2.0»

Участие в финале примут победители окружных этапов: 24 отряда в средней возрастной категории и 24 отряда в специальной – всего 480 человек. Для участников предусмотрено шесть испытаний: тактическая медицина, тактическая подготовка, огневая подготовка, инженерное оборудование позиций, выживание в экстремальных условиях, радиационно-химическая и биологическая защита. Участники финала покажут свои умения в отрядных состязаниях. В программу окружного этапа игры входят также состязания по условно-военным специальностям среди командиров, штурмовиков, политруков, военкоров, инженеров-саперов, медиков и операторов БПЛА.