В Волгоградской области стартует финал всероссийской игры «Зарница 2.0»
Финал всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для средней возрастной (11–13 лет) и специальной (18 лет – 21 год) категорий начнется 5 сентября в Волгоградской области. Мероприятие приурочено к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
Участие в финале примут победители окружных этапов: 24 отряда в средней возрастной категории и 24 отряда в специальной – всего 480 человек. Для участников предусмотрено шесть испытаний: тактическая медицина, тактическая подготовка, огневая подготовка, инженерное оборудование позиций, выживание в экстремальных условиях, радиационно-химическая и биологическая защита. Участники финала покажут свои умения в отрядных состязаниях. В программу окружного этапа игры входят также состязания по условно-военным специальностям среди командиров, штурмовиков, политруков, военкоров, инженеров-саперов, медиков и операторов БПЛА.
Организаторами «Зарницы 2.0» выступают «Движение первых», ВВПОД «Юнармия» и центр «Воин». В 2025 г. в отборочных этапах проекта приняли участие более 3 млн человек.
Финал для средней возрастной группы и специальной категории будет проходить до 11 сентября. С 15 по 23 сентября состоится финал для старшей возрастной категории (14–17 лет). Мероприятия будут проходить в оборонно-спортивном лагере «Авангард», рабочем поселке Средняя Ахтуба, на полигоне инженерных войск в Волжском и на Мамаевом кургане в Волгограде.