Патриотизм вошел в моду у молодежи
Среди российской молодежи вошел в моду патриотизм. По данным аналитического центра ВЦИОМ, большинство молодых граждан страны испытывают гордость за свою родину. Об этом «РИА Новости» рассказал председатель наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель общественного совета при Минтруда РФ Константин Абрамов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он также подчеркнул увеличение числа граждан, которые воспринимают Россию как страну возможностей, где можно реализовать себя. При этом Абрамов отметил, что в некоторых регионах молодые люди не признают наличие возможностей для самореализации в своем месте проживания. В связи с этим он назвал главной задачей региональных политиков сделать так, чтобы у них не произошел отток.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров говорил, что более 90% россиян испытывают гордость за свою страну, ее историю и культурные достижения, писали «Известия». По его словам, наиболее активную поддержку проявляет молодежь в возрасте 18–24 лет. Он добавил, что наибольшую гордость у россиян вызывают достижения в области спорта, науки и военного дела. Кроме того, ценятся такие качества соотечественников, как доброта, взаимопомощь и дружелюбие, а также приверженность традиционным ценностям.