Патриотизм вошел в моду у молодежи

Он также подчеркнул увеличение числа граждан, которые воспринимают Россию как страну возможностей, где можно реализовать себя. При этом Абрамов отметил, что в некоторых регионах молодые люди не признают наличие возможностей для самореализации в своем месте проживания. В связи с этим он назвал главной задачей региональных политиков сделать так, чтобы у них не произошел отток.