Москвичи смогут увидеть полное лунное затмение 7 сентября

Погода в Москве 7 сентября даст возможность жителям столицы и Подмосковья увидеть полное лунное затмение, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

«У нас будет господствовать антициклон, серьезной облачности не ожидается, потому условия видимости астрономического явления пока прогнозируются благоприятными», – объяснил агентству синоптик.

По его словам, вечером в день затмения температура воздуха в Москве должна достичь 23 градусов выше нуля. В области воздух может прогреться до 24 градусов. Появление осадков пока не прогнозируется, напомнили в Гидрометцентре.

Ожидаемое время затмения – с 18:28 до 23:55 мск. Теневая фаза с полным погружением луны в тень Земли будет длиться 1 час 22 минуты: с 20:31 до 21:53 мск. Наивысшая точка затмения прогнозируется на 21:12 мск. Агентство напомнило, что последний раз подобное явление наблюдалось в России в июле 2018 г.

