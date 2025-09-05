Москвичи смогут увидеть полное лунное затмение 7 сентября

Ожидаемое время затмения – с 18:28 до 23:55 мск. Теневая фаза с полным погружением луны в тень Земли будет длиться 1 час 22 минуты: с 20:31 до 21:53 мск. Наивысшая точка затмения прогнозируется на 21:12 мск. Агентство напомнило, что последний раз подобное явление наблюдалось в России в июле 2018 г.