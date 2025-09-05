Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Ученому Скопину дали три года за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем годам колонии общего режима доцента кафедры биомедицинской инженерии Юго-западного государственного университета (ЮЗГУ) Дмитрия Скопина. Об этом сообщил ТАСС.

52-летнего ученого признали виновным в оправдании в интернете вторжения и действий вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Ему вменили ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете).

Кроме того, военный суд установил мужчине запрет на два года администрировать сайты. У Скопина изъяли sim-карту и взыскали в доход государства мобильный телефон, который стал вещественным доказательством по уголовному делу.

27 августа суд приговорил жительницу Забайкальского края к пяти годам лишения свободы за публичные призывы к терроризму и оправдание терроризма. По данным следствия, женщина систематически публиковала в мессенджере Telegram тексты, в которых оправдывалась террористическая деятельность украинских спецслужб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь