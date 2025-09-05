Ученому Скопину дали три года за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область
Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем годам колонии общего режима доцента кафедры биомедицинской инженерии Юго-западного государственного университета (ЮЗГУ) Дмитрия Скопина. Об этом сообщил ТАСС.
52-летнего ученого признали виновным в оправдании в интернете вторжения и действий вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Ему вменили ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете).
Кроме того, военный суд установил мужчине запрет на два года администрировать сайты. У Скопина изъяли sim-карту и взыскали в доход государства мобильный телефон, который стал вещественным доказательством по уголовному делу.
27 августа суд приговорил жительницу Забайкальского края к пяти годам лишения свободы за публичные призывы к терроризму и оправдание терроризма. По данным следствия, женщина систематически публиковала в мессенджере Telegram тексты, в которых оправдывалась террористическая деятельность украинских спецслужб.