Приставы арестовывают имущество владельцев производителя «Яшкино» и «Кириешки»

Судебные приставы арестовали имущество Николая и Дениса Штенгеловых, а также АО «Кондитерус ком» – головной компании холдинга KDV (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки» и др.), сообщили «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Исполнительное производство возбудили 28 августа, а уже 1 сентября аналогичные меры были приняты в отношении имущества самих Штенгеловых. В тот же день Тверской районный суд Москвы выдал 271 исполнительный лист, переданный взыскателю.

Генпрокуратура потребовала признать экстремистами Штенгеловых, а также изъять в доход государства 100% акций «Кондитерус ком». Иск подан в Тверской районный суд Москвы, сообщал источник «Ведомостей». В качестве обеспечительных мер прокуратура просит арестовать акции и имущество группы.

По данным иска, Николай Штенгелов финансировал националистические батальоны ВСУ, а его подразделение стало основой для формирования «Азова» (запрещен в РФ). Его сын с начала СВО публично выступал против действий ВС РФ и через зарубежные и российские структуры снабжал ВСУ. С 2022 г. Штенгеловы вывели за рубеж более 21 млрд руб., которые, как утверждает прокуратура, пошли на поддержку экономик стран, оказывающих помощь Украине.

В ведомстве считают, что подконтрольная семье группа KDV наносит экономический ущерб РФ и финансирует терроризм. Холдинг назван монополистом в своих сегментах: он владеет 10 фабриками в России, а продукция продается в США, ЕС и других странах. Генпрокуратура оценила стоимость KDV в 497 млрд руб., годовой доход – в 756 млрд руб., валовую прибыль – в 139 млрд руб.

