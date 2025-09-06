Приставы арестовывают имущество владельцев производителя «Яшкино» и «Кириешки»

По данным иска, Николай Штенгелов финансировал националистические батальоны ВСУ, а его подразделение стало основой для формирования «Азова» (запрещен в РФ). Его сын с начала СВО публично выступал против действий ВС РФ и через зарубежные и российские структуры снабжал ВСУ. С 2022 г. Штенгеловы вывели за рубеж более 21 млрд руб., которые, как утверждает прокуратура, пошли на поддержку экономик стран, оказывающих помощь Украине.