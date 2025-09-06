ТАСС: в Москве задержали гражданку Украины со взрывчаткой

В октябре 2024 г. сотрудники ФСБ задержали в Крыму 23-летнюю жительницу Херсонской области за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) информации о Вооруженных силах (ВС) России. В отношении нее возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В том же месяце ФСБ сообщила о задержании 21-летней жительницы Самарской области, которую подозревают в совершении теракта. По данным ведомства, местная жительница по заданию украинской стороны подожгла вышку сотовой связи и планировала поджечь релейный шкаф.