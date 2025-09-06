Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ТАСС: в Москве задержали гражданку Украины со взрывчаткой

Ведомости

В Москве силовики задержали украинку, которая имела при себе взрывчатку, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Женщина сотрудничала со спецслужбами Украины, говорится в материалах дела.

По данным собеседника ТАСС, задержанной гражданке Украины Головаш А.К. предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ). Мещанский суд отправил женщину под стражу. 

Из материалов дела следует, что Головаш сотрудничает со спецслужбами республики и «имеет навыки конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов и широкие связи в криминальном мире, в том числе – за пределами РФ». Отмечается, что она признала вину в инкриминируемом деянии.

В октябре 2024 г. сотрудники ФСБ задержали в Крыму 23-летнюю жительницу Херсонской области за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) информации о Вооруженных силах (ВС) России. В отношении нее возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В том же месяце ФСБ сообщила о задержании 21-летней жительницы Самарской области, которую подозревают в совершении теракта. По данным ведомства, местная жительница по заданию украинской стороны подожгла вышку сотовой связи и планировала поджечь релейный шкаф.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её