Велогонщик из Франции задержан по подозрению в незаконном пересечении границы РФ

Во Владивостоке по подозрению в незаконном пересечении границы задержали французского велопутешественника Софиана Сехили, подтвердили ТАСС в экстренных службах Приморья. Ранее об этом сообщили французские СМИ.

«Французский велосипедист задержан по подозрению в незаконном пересечении государственной границы РФ», – сказали агентству.

Le Monde 5 сентября сообщила, что 44-летний велосипедист был арестован на Дальнем Востоке после того, как завершил свой план по установлению мирового рекорда в велопробеге по Евразии. По данным газеты, Сехили находится в предварительном заключении по обвинению в незаконном пересечении границы. Французское консульство мобилизует усилия для оказания ему помощи, отмечает издание.

Француза недавно уже останавливали на российско-китайской границе после двух попыток въехать на территорию России через два пункта, расположенные на расстоянии 200 км друг от друга. По данным Le Monde, об этом Сехили 2 сентября сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Согласно опубликованным им видео, он проехал через Таджикистан, Монголию, а затем Китай, где, по-видимому, приостановил свое путешествие, говорится в публикации. Велосипедист заявил, что теперь у него есть 10 месяцев, чтобы решить, «хочу ли я снова побить этот рекорд... или он навсегда останется неудачей».

