Велогонщик из Франции задержан по подозрению в незаконном пересечении границы РФ

Француза недавно уже останавливали на российско-китайской границе после двух попыток въехать на территорию России через два пункта, расположенные на расстоянии 200 км друг от друга. По данным Le Monde, об этом Сехили 2 сентября сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Согласно опубликованным им видео, он проехал через Таджикистан, Монголию, а затем Китай, где, по-видимому, приостановил свое путешествие, говорится в публикации. Велосипедист заявил, что теперь у него есть 10 месяцев, чтобы решить, «хочу ли я снова побить этот рекорд... или он навсегда останется неудачей».