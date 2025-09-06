Польские митингующие заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Акция проходит в километре от польского пункта пропуска. Ее участники перекрыли движение только грузового транспорта, ограничения не затронут легковые автомобили и автобусы, говорится в публикации. По данным погранслужбы, в очереди на выезд из Украины зарегистрирован 681 грузовик, на въезд стоят около 100 машин – они находятся на специально обустроенной стоянке.