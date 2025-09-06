Польские митингующие заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Польские митингующие заблокировали пункт пропуска на границе с УкраинойОни протестуют против чрезмерной конкуренции из-за либерализации перевозок между Украиной и ЕС
Польские митингующие перекрыли движение для грузовиков через пункт пропуска Медыка – Шегини на границе с Украиной, ограничения могут продлиться не менее шести часов, сообщила государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.
Акция проходит в километре от польского пункта пропуска. Ее участники перекрыли движение только грузового транспорта, ограничения не затронут легковые автомобили и автобусы, говорится в публикации. По данным погранслужбы, в очереди на выезд из Украины зарегистрирован 681 грузовик, на въезд стоят около 100 машин – они находятся на специально обустроенной стоянке.
Забастовку проводят местные фермеры, они блокируют следующие на въезд в Украину грузовики, уточняет также официальный канал государственной таможенной службы республики. На фоне акции таможенники призвали перевозчиков по возможности выбрать другой пункт пропуска для пересечения границы.
Протесты польских перевозчиков начались еще 6 ноября 2023 г. сразу на трех направлениях. 23 ноября к забастовкам на границе присоединились польские фермеры как раз на погранпункте Медыка – Шегини. 8 октября таможенная служба республики сообщила, что польские фермеры могут начать блокировку движения грузовиков на Украину в рамках протеста о чрезмерной конкуренции из-за либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.