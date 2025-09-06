Турист из Белоруссии пропал на Эльбрусе

Незарегистрированный 26-летний турист сейчас не выходит на связь. В Эльбрусском районе начались поисково-спасательные работы: на место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России, сотрудники из центра «Лидер». Осуществляется также аэровизуальное обследование местности, добавили в МЧС.