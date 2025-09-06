Турист из Белоруссии пропал на Эльбрусе
Белорусский турист пропал на Эльбрусе, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии. По информации Telegram-канала ведомства, мужчина планировал подняться на гору Терсколак высотой 3800 м.
Незарегистрированный 26-летний турист сейчас не выходит на связь. В Эльбрусском районе начались поисково-спасательные работы: на место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России, сотрудники из центра «Лидер». Осуществляется также аэровизуальное обследование местности, добавили в МЧС.
С туристом нет связи четыре дня, за помощью в его поискам в МЧС республики обратились родственники, пишет Telegram-канал Mash.