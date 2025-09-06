Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Турист из Белоруссии пропал на Эльбрусе

Ведомости

Белорусский турист пропал на Эльбрусе, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии. По информации Telegram-канала ведомства, мужчина планировал подняться на гору Терсколак высотой 3800 м.

Незарегистрированный 26-летний турист сейчас не выходит на связь. В Эльбрусском районе начались поисково-спасательные работы: на место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России, сотрудники из центра «Лидер». Осуществляется также аэровизуальное обследование местности, добавили в МЧС.

С туристом нет связи четыре дня, за помощью в его поискам в МЧС республики обратились родственники, пишет Telegram-канал Mash. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте