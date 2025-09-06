СК раскрыл схему вымогательства крипты с участием чемпиона мира по тхэквондо
Пятеро из шести участников преступной группы, которые в Москве занимались вымогательством у криптовалютчиков, отправлены под стражу, сообщает Следственный комитет РФ. Уголовное дело возбуждено в том числе против чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага.
По данным СК, участники группы, в которой состояли также бывшие оперуполномоченные одного из отделов полиции, в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений по п. «а», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, не позднее февраля этого года организатор преступной группы привлек к совершению преступлений в Москве своих знакомых, в том числе Четинбага и оперуполномоченных одного из отделов полиции.
Организатор, как уточнили в СК, находил граждан, которые занимаются криптовалютой, после этого знакомый с ними Четинбаг назначал им встречи. Он «проверял обстановку» и сообщал информацию своим сообщникам о месте их нахождения. Тогда соучастники, представляясь сотрудниками полиции, угрожали доставить потерпевших в отдел полиции и задержать за якобы совершенные преступления, в том числе за содействие террористической деятельности. Под давлением злоумышленники изымали у потерпевших телефоны, проверяли их банковские счета на биржах и требовали перевести цифровые активы в обмен на свободу. По данным ведомства, таким образом жителям Москвы причинен материальный ущерб на сумму свыше 4 млн руб.
Следствие предъявило обвинение пятерым участникам преступной группы, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один фигурант объявлен в розыск.