СК раскрыл схему вымогательства крипты с участием чемпиона мира по тхэквондо

Организатор, как уточнили в СК, находил граждан, которые занимаются криптовалютой, после этого знакомый с ними Четинбаг назначал им встречи. Он «проверял обстановку» и сообщал информацию своим сообщникам о месте их нахождения. Тогда соучастники, представляясь сотрудниками полиции, угрожали доставить потерпевших в отдел полиции и задержать за якобы совершенные преступления, в том числе за содействие террористической деятельности. Под давлением злоумышленники изымали у потерпевших телефоны, проверяли их банковские счета на биржах и требовали перевести цифровые активы в обмен на свободу. По данным ведомства, таким образом жителям Москвы причинен материальный ущерб на сумму свыше 4 млн руб.