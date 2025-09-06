Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

СК раскрыл схему вымогательства крипты с участием чемпиона мира по тхэквондо

Ведомости

Пятеро из шести участников преступной группы, которые в Москве занимались вымогательством у криптовалютчиков, отправлены под стражу, сообщает Следственный комитет РФ. Уголовное дело возбуждено в том числе против чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага.

По данным СК, участники группы, в которой состояли также бывшие оперуполномоченные одного из отделов полиции, в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений по п. «а», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, не позднее февраля этого года организатор преступной группы привлек к совершению преступлений в Москве своих знакомых, в том числе Четинбага и оперуполномоченных одного из отделов полиции.

Организатор, как уточнили в СК, находил граждан, которые занимаются криптовалютой, после этого знакомый с ними Четинбаг назначал им встречи. Он «проверял обстановку» и сообщал информацию своим сообщникам о месте их нахождения. Тогда соучастники, представляясь сотрудниками полиции, угрожали доставить потерпевших в отдел полиции и задержать за якобы совершенные преступления, в том числе за содействие террористической деятельности. Под давлением злоумышленники изымали у потерпевших телефоны, проверяли их банковские счета на биржах и требовали перевести цифровые активы в обмен на свободу. По данным ведомства, таким образом жителям Москвы причинен материальный ущерб на сумму свыше 4 млн руб.

Следствие предъявило обвинение пятерым участникам преступной группы, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один фигурант объявлен в розыск.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь