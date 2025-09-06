Фильмы из 15 стран будут соревноваться за приз Евразийской киноакадемии

Более 15 стран подали заявки на участие в первой кинопремии Евразийской киноакадемии «Бриллиантовая бабочка», сообщили организаторы на деловом завтраке в рамках Восточного экономического форума. В числе участников – Индия, Китай, Сербия, Венесуэла, Турция, ЮАР и другие государства, каждый из которых сможет представить до трех фильмов.