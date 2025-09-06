Фильмы из 15 стран будут соревноваться за приз Евразийской киноакадемии
Более 15 стран подали заявки на участие в первой кинопремии Евразийской киноакадемии «Бриллиантовая бабочка», сообщили организаторы на деловом завтраке в рамках Восточного экономического форума. В числе участников – Индия, Китай, Сербия, Венесуэла, Турция, ЮАР и другие государства, каждый из которых сможет представить до трех фильмов.
Учредителями академии выступили Российский фонд культуры (РФК) и Министерство культуры РФ. В ходе ВЭФ-2025 РФК и фонд «Росконгресс» подписали соглашение о сотрудничестве и проведении совместных мероприятий киноакадемии.
По словам председателя РФК Никиты Михалкова, новый институт должен стать альтернативой западным премиям, где, как он отметил, «все чаще оценивают не художественную составляющую, а идеологию». Режиссер подчеркнул, что главная цель академии – сохранение традиционных ценностей и «передача огня», а не «поклонение пеплу».
Помощник президента Владимир Мединский назвал проект «работой на десятилетия», отметив, что создание самовоспроизводящегося механизма объединения разных стран сложнее, чем формирование «Оскара», но именно это придает инициативе долгосрочный потенциал.
Представитель МИДа Мария Захарова в своем выступлении заявила, что Евразийская киноакадемия – это ответ на «попытки отменить культуру на Западе», и добавила, что путь сохранения традиций неизбежно станет «путем сопротивления», который укрепит культурный иммунитет.
Поддержку проекту выразили и зарубежные участники. Китайский продюсер У Цзян сообщил, что премия уже включена в официальные планы работы профильных ведомств КНР, и выразил уверенность, что Китай примет активное участие в ноябрьской церемонии.
Первая церемония вручения «Бриллиантовой бабочки» состоится 24 ноября 2025 г. в Москве.