В Киеве загорелось здание правительства

Депутат Ярослав Железняк уточнил, что на последнем этаже здания расположены офис премьер-министра и зал заседаний правительства. Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что было повреждено здание правительства, пострадали крыша и верхние этажи. Она добавила, что спасатели тушат пожар, и поблагодарила их за работу.