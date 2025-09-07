В Киеве загорелось здание правительства
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы. О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По словам мэра, в Печерском районе в результате падения беспилотника произошел пожар в правительственном здании.
Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев пишет, что густой дым поднимается над главным зданием правительства.
Депутат Ярослав Железняк уточнил, что на последнем этаже здания расположены офис премьер-министра и зал заседаний правительства. Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что было повреждено здание правительства, пострадали крыша и верхние этажи. Она добавила, что спасатели тушат пожар, и поблагодарила их за работу.