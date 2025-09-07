В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты

7 сентября Росавиация также ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Жуковский». Меры были сняты в 7:07, они действовали более часа. Кроме того, в течение нескольких часов не отправлял и не принимал рейсы аэропорт Волгограда.