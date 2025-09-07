В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились ночью 7 сентября для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
О введении мер в нижегородском аэропорту стало известно в 2:50 мск. В 9:06 Кореняко сообщил о снятии ограничений на полеты.
7 сентября Росавиация также ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Жуковский». Меры были сняты в 7:07, они действовали более часа. Кроме того, в течение нескольких часов не отправлял и не принимал рейсы аэропорт Волгограда.