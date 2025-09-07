Газета
Общество

Суд в Москве заочно арестовал гражданина Литвы по делу о финансовых махинациях

Ведомости

Гражданин Литвы Андреюс Трофимовас объявлен  в международный розыск в рамках уголовного дела о незаконном выводе денег на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов, суд санкционировал его заочный арест, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Следователь, как отмечается в документах, попросил суд избрать в отношении Трофимоваса меру пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Суд удовлетворил ходатайство, фигурант объявлен в международный розыск. По данным ТАСС, гражданин Литвы  обвиняется в совершении преступлений по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По словам адвоката Трофимоваса, его подзащитный готов сотрудничать со следствием, но не может приехать в Россию из-за отсутствия визы, а до этого его выдворили из страны. Фигурантами по этому делу также проходят два генеральных директора российской компании «Биклевер Финанс» Яна Скокова и Юлия Байтюль, последняя находится под арестом, пишет ТАСС.

