Суд в Москве заочно арестовал гражданина Литвы по делу о финансовых махинациях

По словам адвоката Трофимоваса, его подзащитный готов сотрудничать со следствием, но не может приехать в Россию из-за отсутствия визы, а до этого его выдворили из страны. Фигурантами по этому делу также проходят два генеральных директора российской компании «Биклевер Финанс» Яна Скокова и Юлия Байтюль, последняя находится под арестом, пишет ТАСС.