Общество

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Турции

В турецком городе Сындыргы провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщается на сайте управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясение было зафиксировано в 12:35 по местному времени (совпадает с московским). Его глубина составляла 7,72 км.

31 августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6. Оно стало мощнейшим за последние два года. Погибло 2205 человек, еще 4000 пострадали. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов говорил об отсутствии данных о возможных пострадавших россиянах в стране. 6 сентября в Афганистане была окончена поисково-спасательная операция после подземных толчков.

