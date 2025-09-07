Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Лондоне на акции протеста в поддержку Palestine Action задержали 890 человек

Ведомости

В Лондоне на акции протеста против запрета организации Palestine Action как террористической были задержаны 890 человек, сообщает Sky News со ссылкой на столичную полицию.

Акция прошла 6 сентября и собрала около 1500 участников. По данным правоохранителей, 857 человек были задержаны в соответствии с законом о терроризме по подозрению в совершении преступлений, еще 33 были задержаны за другие правонарушения, 17 из которых – по подозрению в нападении на сотрудников полиции.

Заместитель помощника комиссара Клэр Смарт, пишет Sky News, поблагодарила сотрудников столичной полиции за их «профессионализм и неустанную работу, несмотря на уровень жестокого обращения, с которым им пришлось столкнуться». Она отметила, что многие участники акции с целью скрыть лица пришли в масках. Многим из задержанных уже предъявлены обвинения.

Смарт также назвала «разительным» контраст между этой демонстрацией и другими протестами, которые в выходные контролировала полиция. В частности, в Лондоне проходил марш Палестинской коалиции, в котором приняли участие около 20 000 человек.

Группировка Palestine Action запрещена как террористическая с 5 июля. Тогда депутаты парламента подавляющим большинством голосов поддержали предложение экс-министра внутренних дел Иветт Купер, сделав незаконным выражение поддержки этой организации. Этому решению предшествовал инцидент 20 июня, когда двум самолетам на авиабазе Бриз-Нортон в Оксфордшире был нанесен ущерб на сумму около 7 млн фунтов стерлингов, пишет Sky News.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь