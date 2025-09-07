В Лондоне на акции протеста в поддержку Palestine Action задержали 890 человек
В Лондоне на акции протеста против запрета организации Palestine Action как террористической были задержаны 890 человек, сообщает Sky News со ссылкой на столичную полицию.
Акция прошла 6 сентября и собрала около 1500 участников. По данным правоохранителей, 857 человек были задержаны в соответствии с законом о терроризме по подозрению в совершении преступлений, еще 33 были задержаны за другие правонарушения, 17 из которых – по подозрению в нападении на сотрудников полиции.
Заместитель помощника комиссара Клэр Смарт, пишет Sky News, поблагодарила сотрудников столичной полиции за их «профессионализм и неустанную работу, несмотря на уровень жестокого обращения, с которым им пришлось столкнуться». Она отметила, что многие участники акции с целью скрыть лица пришли в масках. Многим из задержанных уже предъявлены обвинения.
Смарт также назвала «разительным» контраст между этой демонстрацией и другими протестами, которые в выходные контролировала полиция. В частности, в Лондоне проходил марш Палестинской коалиции, в котором приняли участие около 20 000 человек.
Группировка Palestine Action запрещена как террористическая с 5 июля. Тогда депутаты парламента подавляющим большинством голосов поддержали предложение экс-министра внутренних дел Иветт Купер, сделав незаконным выражение поддержки этой организации. Этому решению предшествовал инцидент 20 июня, когда двум самолетам на авиабазе Бриз-Нортон в Оксфордшире был нанесен ущерб на сумму около 7 млн фунтов стерлингов, пишет Sky News.