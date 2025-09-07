Газета
Суд в Москве оштрафовал Слепакова на 60 000 рублей за неоплаченный штраф

Суд в Москве оштрафовал артиста Семена Слепакова (считается в России иноагентом) на 60 000 руб. за несвоевременную оплату административного штрафа за отсутствие маркировки иноагента. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Слепакова признали виновным по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный срок). Наказание назначено в виде штрафа в двукратном размере первоначальной суммы. Слепаков не оплатил административный штраф в размере 30 000 руб., назначенный ему судом в Москве в июне 2024 г. Решение вступило в силу в марте текущего года. Слепаков не обжаловал постановление и не подавал ходатайств о предоставлении отсрочки или рассрочки для оплаты штрафа.

Слепакова включили в реестр иноагентов в апреле 2023 г. Он пытался оспорить решение Минюста, но в июне 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать его из перечня. Кассационный суд также отклонил жалобу артиста. Причиной для внесения Слепакова в перечень иноагентов стало в том числе исполнение антироссийских песен и стихов, писало «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

