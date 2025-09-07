Суд в Москве оштрафовал Слепакова на 60 000 рублей за неоплаченный штраф

Слепакова признали виновным по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный срок). Наказание назначено в виде штрафа в двукратном размере первоначальной суммы. Слепаков не оплатил административный штраф в размере 30 000 руб., назначенный ему судом в Москве в июне 2024 г. Решение вступило в силу в марте текущего года. Слепаков не обжаловал постановление и не подавал ходатайств о предоставлении отсрочки или рассрочки для оплаты штрафа.