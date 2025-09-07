Сборная России по футболу обыграла команду Катара со счетом 4:1

Игра проходила на стадионе «Джассим Бин Хамад – Аль-Садд» в Эр-Райяне. Главным арбитром был Юсиф Саид Хасан (Ирак). Альмахди Али Мухтар на 33-й минуте отметился автоголом и открыл счет. Преимущество гостей на 35-й минуте удвоил Матвей Кисляк. На 45-й минуте Иван Сергеев нарастил разрыв в счете. Акрам Афиф на 62-й минуте отыграл один мяч Катара. Алексей Миранчук на 69-й минуте забил четвертый гол российской команды.