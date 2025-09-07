Газета
Грузовой поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции из-за ливней

Ведомости

Грузовой состав, перевозивший боеприпасы и литиевые батареи, сошел с рельсов у озера Стуршён в муниципалитете Скорпед (Вестерноррланд, Швеция). Об этом сообщает шведское издание SVT.

Причиной ЧП стали экстремальные осадки, вызвавшие повреждение пути. Несколько вагонов оказались за пределами железнодорожного полотна.

Спасательные службы оперативно оцепили территорию и приступили к обезвреживанию опасного груза. По словам представителя транспортной администрации Петера Йонссона, восстановление инфраструктуры займет несколько недель. Точные сроки станут известны после расчистки завалов и оценки ущерба.

Инцидент произошел на участке, где шведская транспортная администрация (Trafikverket) планирует модернизацию путей в рамках «зеленого перехода» региона. На месте работает команда из 20 специалистов.

