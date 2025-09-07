Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Писатель-фантаст Василий Головачев умер на 78-м году жизни

Ведомости

Советский и российский писатель-фантаст Василий Головачев скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу писателя. Причина смерти в сообщении не указана.

Головачев родился в 1948 г. в Брянской области и стал одним из самых тиражных авторов отечественной фантастики. Его дебютная повесть «Непредвиденные встречи» (1979) открыла цикл «Реликт» о взаимодействии человечества с создателями вселенных. Пик популярности пришелся на 1990–2000-е: романы «Смерш-2», «Черный человек» и «Человек боя» издавались миллионными тиражами при общем объеме продаж свыше 20 млн экземпляров.

Писатель удостоился премий «Звездный мост» и «Роскон», а в 2008 г. попал в Книгу рекордов России как автор 40 оригинальных произведений, изданных тиражом почти в 20 млн экземпляров. Его стиль сочетал космическую фантастику с элементами боевика и славянской мифологии. Многие работы экранизированы, включая циклы «Запрещенная реальность».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте