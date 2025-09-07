Писатель-фантаст Василий Головачев умер на 78-м году жизни
Советский и российский писатель-фантаст Василий Головачев скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу писателя. Причина смерти в сообщении не указана.
Головачев родился в 1948 г. в Брянской области и стал одним из самых тиражных авторов отечественной фантастики. Его дебютная повесть «Непредвиденные встречи» (1979) открыла цикл «Реликт» о взаимодействии человечества с создателями вселенных. Пик популярности пришелся на 1990–2000-е: романы «Смерш-2», «Черный человек» и «Человек боя» издавались миллионными тиражами при общем объеме продаж свыше 20 млн экземпляров.
Писатель удостоился премий «Звездный мост» и «Роскон», а в 2008 г. попал в Книгу рекордов России как автор 40 оригинальных произведений, изданных тиражом почти в 20 млн экземпляров. Его стиль сочетал космическую фантастику с элементами боевика и славянской мифологии. Многие работы экранизированы, включая циклы «Запрещенная реальность».