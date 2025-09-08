СК предъявил обвинение новому фигуранту дела о гибели генерала Кириллова
Следствие предъявило обвинение гражданину Украины Андрею Гедзику – новому фигуранту дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.
Как следует из материалов дела, Гедзику предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе, совершении теракта, контрабанде взрывных устройств и их незаконном обороте. В настоящее время объявлен его розыск.
Остальным фигурантам этого дела – Ахмаду Курбонову, Батухану Точиеву, Рамазану Падиеву и Роберту Сафаряну – предъявлено дополнительное обвинение по статьям об участии в террористическом сообществе и совершении теракта (ч. 2 ст. 205.4, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).
Генерал Кириллов был убит 17 декабря 2024 г. в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, находившийся рядом с подъездом, из которого выходили Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Он тоже погиб.