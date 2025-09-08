Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа пропал в Иркутске
В Иркутске ведутся поиски судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николая Курца, пропавшего 3 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что информация о пропаже судьи Курца появилась в региональных соцсетях 8 сентября. По словам местных жителей, в последний раз они видели мужчину на мосту через Ангару.
Согласно сведениям на сайте Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, Курца назначили на должность судьи в ноябре 2023 г.